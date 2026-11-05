В Ульяновской области впервые отметят новый праздник

Культура 05.11.2026 10:25

5 ноября в России впервые отметят День работника суда. Председатель Совета судей Ульяновской области Павел Маслюков поздравил сотрудников и сказал, что устойчивое развитие страны зависит от доступности и открытости судебной системы.История даты уходит в XVIII век. Год назад по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова, которую поддержал президент, учредили День судебного работника. Дата выбрана не случайно: 5 ноября 1723 года Пётр I издал указ «О форме суда», заложивший основы современного процесса. Праздник — повод обратить внимание на значимость работы всей системы, от секретаря до судьи.Главная задача судебной системы — повышать доверие граждан к судебной власти как гаранту справедливости, а значит — повышать качество правосудия при высокой нагрузке. Чтобы держать планку, судья обязан постоянно учиться: руководствоваться федеральными законами и разъяснениями Верховного суда РФ, регулярно изучать законодательство и повышать квалификацию. Кадры готовят и на местах: Совет судей ежегодно проводит конкурсы лучшего помощника судьи и лучшего секретаря, а по итогам года выбирает лучший суд и лучшего судью.В суды региона поступает всё больше обращений, что говорит о росте доверия граждан. Обеспечение доступности, открытости и прозрачности правосудия — одна из основных задач. Все решения ежедневно размещаются на сайтах судов, публикуются пресс-релизы значимых дел. Совет судей ежегодно проводит конкурс «Ваша честь!» для журналистов, освещающих работу судебной системы.Судебная система стоит на пороге технологической революции. Утверждена Концепция внедрения ИИ в судопроизводство. Ульяновская область вошла в число десяти регионов, где пилотный проект запускается первым. При этом ИИ не заменяет судью, а является лишь техническим помощником.В судебной системе есть и свои традиции. Здесь никогда не забывают о ветеранах: все мероприятия проходят с их участием. Коллективы судов отмечают День Победы, поддерживают связь со школьниками и студентами-юристами, проводят интеллектуальные квесты и спортивные встречи. Лучше всего всех объединяет спорт: спартакиады проходят вместе с семьями — это настоящий праздник для детей и взрослых.В день профессионального праздника Павел Маслюков пожелал коллегам здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов, чтобы каждый день приносил удовлетворение от важного дела — защиты прав и интересов граждан и укрепления доверия к правосудию.