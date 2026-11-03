В Ульяновской области за квартал выявили пять поддельных банкнот

Происшествия 03.11.2026 10:08

За июль–сентябрь 2026 года в банковском секторе Ульяновской области изъяли пять банкнот с признаками подделки от сотни до пяти тысяч рублей. В региональном отделении Банка России напомнили, как отличить настоящую купюру без приборов.Пять подделок за кварталПо данным регионального отделения Банка России, за три месяца с июля по сентябрь 2026 года в банковской сфере Ульяновской области обнаружили пять денежных знаков с признаками фальсификации.Каких номиналов коснулись фальшивкиВ списке найденных две купюры по 1000 рублей, а также по одной банкноте номиналом 100, 2000 и 5000 рублей.Как проверить купюру: советы Банка РоссииУправляющий отделением Александр Куприянов советует проверять минимум три защитных признака банкноты и для этого не нужны никакие специальные приборы. Достаточно посмотреть купюру на просвет, ощутить её рельеф пальцами и повернуть под углом.