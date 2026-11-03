В Ульяновской области за неделю зарегистрировали 6091 случай ОРВИ и гриппа

Медицина 03.11.2026 05:26

За 44-ю неделю 2026 года в Ульяновской области выявлено 6091 случай ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости остаётся на уровне лучше средних многолетних значений, а в регион уже поступила партия вакцины для прививок перед сезоном гриппа.Сколько заболело в области и в УльяновскеЗа 44-ю неделю 2026 года с 26 октября по 1 ноября в Ульяновской области зарегистрирован 6091 случай ОРВИ и гриппа, интенсивный показатель составил 56,87. Недельная заболеваемость оказалась ниже средних многолетних значений на 17,09%.В самом Ульяновске за прошедшую неделю зафиксировано 4638 случаев ОРВИ и гриппа — интенсивный показатель на 10 тыс. населения достиг 69,07. Это на 22,85% ниже средних многолетних уровней.Роспотребнадзор напомнил о вакцинацииВ преддверии очередного эпидсезона Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области напомнило, что самый действенный способ профилактики гриппа — ежегодная вакцинация, которую проводят в предэпидемический период. Наиболее благоприятный период для прививок — сентябрь–ноябрь.В регион поставлено 219 930 доз вакцины против гриппа: 74 730 доз предназначены для детей, 145 200 — для взрослых.