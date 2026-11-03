В Заволжье высадили 209 тополей вместо снесённых у Свияги деревьев

Общество 03.11.2026 11:08

Озеленение вдоль кварталов многодетных семей в Ульяновске завершено: на улице Угловой выросла защитная полоса из пирамидальных тополей, а до конца сезона в городе планируют посадить почти 900 деревьев и свыше двух тысяч кустарников.Защитная полоса застройки компенсировала вырубкуВ Заволжском районе Ульяновска закончили создание зелёного барьера, который отделяет жилые кварталы «Г» и «Д», отведённые многодетным семьям. Вместо деревьев, убранных при возведении моста через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки, на улице Угловой укоренили 209 пирамидальных тополей. О ходе работ по благоустройству главе региона Алексею Юрьевичу Русских доложил градоначальник Александр Егорович Болдакин.Что озеленят дальшеСледующим этапом станет посадка 32 деревьев по контуру детской площадки на улице Наумова — она также расположится в кварталах «Г» и «Д». Кроме того, в планах — зелёное обновление сквера Врача Михайлова, улиц Еремецкого и Волжской, проспекта Ливанова и ряда других городских точек.Осенняя кампания: почти 900 деревьев за сезонПо словам главы Ульяновска, всего осенью сотрудники Городского центра по благоустройству и озеленению разместят на общественных и общегородских пространствах 896 деревьев и 2369 кустарников. Саженцы берут из собственного питомника учреждения — там выращивают 40 видов декоративно-лиственных и хвойных пород. Приоритет отдаётся культурам, которые лучше всего переносят условия города.К осенней кампании приступили в первых числах октября, когда погода стала максимально подходящей. За месяц по всем районам города высадили 674 дерева и 558 кустарников.