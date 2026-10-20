«Волга» сыграет на домашнем поле с подмосковным «Велесом»

Ульяновская «Волга» в воскресенье, 25 октября, примет на домашнем поле подмосковный «Велес» в рамках первенства России среди команд Второй лиги. Анонс предстоящей встречи опубликовала пресс-служба ульяновского клуба. Матч пройдет на центральном стадионе «Труд» и начнется в 14:30 по местному времени (13:30 мск).Перед выездом в Ульяновск клуб из Домодедово делит 3–5 места в турнирной таблице первенства. Команды уже встречались в официальном матче в начале текущего месяца, так что предстоящая игра на стадионе «Труд» станет для них вторым очным поединком за последние несколько недель.