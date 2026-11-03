«Волга» сыграет с «Чертаново» в Кубке России: после матча ульяновцам пустят общественный транспорт

Общество 03.11.2026 11:02

В четверг, 5 ноября, ульяновская «Волга» на стадионе «Труд» встретится с московским «Чертаново» в матче 6-го раунда Кубка России. Начало игры в 20:30. Чтобы болельщики не остались без транспорта после финального свистка, к стадиону подадут общественные автобусы об этом сообщил глава города Александр Егорович Болдакин.Матч на «Труде»: во сколько и с кем«Волга» продолжит борьбу в Кубке России домашним поединком шестого раунда. Соперником ульяновской команды станет московский «Чертаново». Встреча стартует в 20:30 на стадионе «Труд».Транспорт до дома подадут к 22:00Игра завершится поздно, поэтому городские власти заранее продумали логистику для болельщиков. Как подчеркнул Александр Болдакин, из-за позднего окончания матча поручено подготовить подачу общественного транспорта к 22 часам фанаты смогут без проблем добраться до каждого района Ульяновска.