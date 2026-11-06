Юбилейный брак зарегистрировали в Железнодорожном районе

Общество 06.11.2026 07:26

В Железнодорожном районе Ульяновска произошло знаменательное событие: с начала года здесь зарегистрировали 400-й брак. Юбилейными молодоженами стали Матвей и Инна.В региональном Агентстве ЗАГС подчеркнули, что за этой цифрой стоит не просто очередная запись в официальных документах, а рождение новой семьи и начало большой совместной истории. Паре пожелали, чтобы номер их свидетельства стал счастливым талисманом и приносил удачу в семейной жизни.