За неделю 6260 ульяновцев обратились к врачам с ОРВИ и гриппом

Медицина 02.11.2026 10:28

По результатам оперативного мониторинга, за период с 19 по 25 октября в Ульяновской области зарегистрировано 6 260 случаев ОРВИ и гриппа. Интенсивный показатель составил 58,44 на 10 тысяч населения. Несмотря на это, уровень заболеваемости в целом по региону остаётся ниже эпидемического порога на 10,72%.В то же время специалисты отмечают негативную динамику: по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7,13%.В областном центре ситуация следующая: в Ульяновске за отчётный период выявлено 4 973 случая ОРВИ и гриппа. Интенсивный показатель достиг 74,06 на 10 тысяч населения, что на 20,18% ниже недельного эпидемического порога.Отдельного внимания заслуживает статистика госпитализаций. За прошедшую неделю в стационары с диагнозами ОРВИ поступили 67 пациентов — это на 21,82% больше, чем неделей ранее (тогда было госпитализировано 55 человек).Специалисты продолжают вести мониторинг эпидемиологической ситуации и настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры профилактики респираторных инфекций.