Залог счастья - в единении: народы Ульяновской области

03.11.2026 07:01

4 ноября отмечается праздник, который в очередной раз напоминает о том, что российский народ един, независимо от национальности и вероисповедания. Чтобы еще больше проникнуться культурой каждого народа, понять, чем мы похожи, а чем все же отличаемся, редакция «Мозаики» попросила представителей татар и чувашей рассказать про свои традиции и обычаи.Татарские семейные традицииФарзания Музекиевна Хамидуллова из Ульяновска рассказала, что традиций в ее семье много. Например, по вторникам у них «Буш көн» — пустой день, неблагоприятный для важных дел. Каждый вечер пятницы — праздничный ужин, когда семья собирается вместе, чтобы обсудить, как прошла неделя и обсудить планы на будущее. Перед Новым годом тоже есть своего рода обычай — совместная лепка пельменей. Обязательной традицией являются поминки по усопшим, раздача садака. После рождения ребенка тоже есть традиция: нужно пригласить муллу, чтобы он провел обряд наречения имени.Важность родного языкаКак подчеркнула Фарзания, родной язык конкретно в ее семье очень важен.«Я знаю, что на этом языке разговаривали мои дедушки, бабушки, прадедушки. Когда ты в толпе слышишь родную речь, она перекликается с тем, что тебе говорили твои родные».Язык сам по себе как звук, как буквосочетание несет в себе какой-то посыл, который направляет человека, считает наша собеседница.Знания предковГлавные хранители, конечно, — это родители и бабушки, делится Фарзания Хамидуллова. Ее, например, много чему научила бабушка. Но больше всего с ней занималась мама, поэтому основные ценности и традиции передались от нее. «Мы делаем все, как делали наши родители, всегда стараемся сохранить то, что к нам пришло из детства, потому что в детстве нам было хорошо и комфортно, и мы стараемся нести то же самое в мир». Национальные татарские праздникиНаша собеседница рассказала, что она с семьей празднует все праздники: Курбан-байрам, Уразу, Мавлид и многие другие. Например, есть такой праздник за день до Рамадана, когда обязательно должно «пахнуть сковородой» — в этот день нужно испечь блины или пироги, чтобы дом наполнился ароматом выпечки. Еще есть праздник «Кәкүк бәйрәме», праздник встречи весны и лета, в который принято красить яйца. В деревне существует примета, когда люди с «легкой ногой» ходят по домам и кукарекуют, чтобы в каждом доме был большой урожай, куры хорошо неслись, а цыплята были здоровыми, поделилась Фарзания Музекиевна.Чувашские семейные традицииИзмайлова Татьяна Сергеевна из села Чувашский Сайман выросла в обычной для прошлых времен семье. Конечно, как и у всех, в ее семье были традиции, которые воспринимались как часть жизни. Традиционными были совместные праздники и подготовка к ним. Как поделилась наша собеседница, ей особенно запомнился из детства процесс выпечки пирогов вместе с бабушкой, ради которого они вставали в 4 утра. Также своеобразным обычаем была совместная лепка пельменей: зимой семья садилась за большой стол и каждый, кто как мог, заворачивал мясо в тесто.«Казалось бы, ничего особенного в этом занятии нет, но именно сегодня я понимаю, что это были самые счастливые минуты, когда все вместе, когда происходит ненавязчивое воспитание примером, что особенно ценно».Сохранение языкаКак рассказала Татьяна Сергеевна, говорить на чувашском языке в ее семье тоже было своеобразной традицией: бабушка и родители почти всегда разговаривали с ней по-чувашски. «Я считаю, что сегодня сохранение родного языка — это не только вопрос, но и необходимость для формирования самосознания человека. Родной язык — это связь с историей, культурой, традициями своего народа».Татьяна Измайлова уверена: если теряется родной язык, народ утрачивает свою уникальность и самобытность. Знание родного языка — это также и путь к другим культурам.Хранители традицийВ семье Татьяны главным хранителем традиций была бабушка — Городецкая Анна Филипповна — самый добрый и справедливый человек на свете. Именно она прививала любовь к родному языку, научила внуков быть добрыми, справедливыми, трудолюбивыми, уважительными, научила ценить труд и порядок. Мама Татьяны, Галина Тихоновна, была участницей местной фольклорной группы «Селгусь», а теперь в этой группе поет уже Татьяна Сергеевна, что тоже является своеобразной традицией. Национальные чувашские праздникиВ семье Татьяны традиционными праздниками были: Семик (Троица), Мунгун (Пасха), Раштаф (Рождество), а также день иконы Казанской Божьей Матери. Важно было не только проведение, но особенно подготовка к этим праздникам, закупка продуктов, приготовление блюд. Как поделилась собеседница, эти праздники они отмечают так же, как и русский народ. «Я считаю, что в этом-то и состоит наше единство, единство народов России. Мы разные, но мы вместе.»Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикерами, Вячеслав Юдин