Записку Карамзина для Александра I впервые представят в Ульяновске

Культура 04.11.2026 11:42

В Музее-заповеднике «Родина В. И. Ленина» открылась выставка к 260-летию Николая Карамзина. Куратор — Елена Беспалова, заведующая научно-исследовательским отделом. Проект организован совместно с 12 федеральными и региональными архивами, библиотеками и музеями; многие материалы предоставил Государственный архив РФ.Центральный экспонат — неизвестный автограф Карамзина: «Краткая записка о городах для путешественника из Царского Села на восток России» (15 августа 1824 года), написанная для Александра I и содержащая сведения о 30 городах от Порхова до Тихвина. Также представлены подлинные гравюры и литографии, архивные документы XVII — первой половины XIX века, работы учеников Карсунской детской школы искусств имени А. А. Пластова и просветительские материалы.Потомок историографа Фёдор Богородский в аудиообращении отметил связь Карамзина с Симбирским краем и выразил надежду, что выставка пробудит у молодёжи интерес к его книгам и истории своей семьи. Выставка работает до 31 марта в музее «Метеорологическая станция Симбирска»; посещение — по «Пушкинской карте» в рамках нацпроекта «Семья».