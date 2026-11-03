Зарплаты в Ульяновске официально выросли до 86,5 тысячи рублей

Деньги 03.11.2026 10:02

С начала 2026 года около трёхсот ульяновских предприятий увеличили оплату труда сотрудникам — средняя зарплата в городе за первое полугодие составила 86,5 тысячи рублей, прибавив 11% к показателю годичной давности.Большинство компаний подтянули зарплаты к минимумуЗаместитель главы города Александр Ермаков рассказал, что с начала года в Ульяновске зарплаты подняли 295 организаций. При этом лишь 29 из них довели оплату труда до среднеотраслевого уровня, остальные 266 — до прожиточного минимума и выше.Комиссии, проверки и соглашения с бизнесомПо данным городской администрации, за год прошло 72 заседания комиссий по вопросам оплаты труда, в которых участвовали представители 500 организаций. Специалисты мэрии также выезжали на предприятия — таких проверок насчитывается 400.Итогом работы стали 76 соглашений, по которым работодатели намерены увеличить зарплаты минимум на 15%. Эти договорённости затрагивают порядка 1,5 тысячи сотрудников. По расчётам администрации, бюджет дополнительно получит около 4 млн рублей налога на доходы физических лиц.Задача от главы города — прибавка не меньше 15% ежегодноСогласно статистике мэрии, среднемесячная начисленная зарплата на крупных и средних предприятиях Ульяновска за январь — июнь 2026 года достигла 86 485 рублей. Это на 11% выше, чем за тот же период прошлого года. Глава города Александр Егорович Болдакин поручил добиваться того, чтобы зарплаты росли ежегодно не менее чем на 15%.