Житель Томска стал отцом двойняшкам бывшей сожительницы и платит алименты

Общество 05.11.2026 06:54

Житель Томска Виктор П. добровольно подписал документы об отцовстве на двойняшек своей сожительницы, поверив её обещанию, что впоследствии статус можно будет отменить. Спустя семь лет мужчина продолжает выплачивать алименты, а суд пока не встал на его сторону. КП-Томск выяснила подробности этой истории, которую сам Виктор называет обманом.Знакомство и просьба подписать бумагиПо словам Виктора, он познакомился с Вероникой* в 2019 году. У женщины уже подрастали трёхлетние девочки-двойняшки. Через полгода пара начала жить вместе — с зимы 2020-го. У самого мужчины на тот момент были девятилетний сын и семилетняя дочь от первой супруги, которая умерла. О женитьбе с новой избранницей всерьёз не говорили, хотя такие планы существовали. Вероника пожаловалась Виктору, что её мать хочет забрать малышек под опеку, и попросила подписать бумаги о том, что он является отцом девочек. Она заверила, что позже он сможет отказаться от этого статуса, если отношения разладятся.В августе пара пришла в ЗАГС на Люксембург. Как вспоминает Виктор, сотрудница не озвучила ему разницу между отцовством и удочерением и не спросила, является ли он биологическим отцом. Сразу после подписания документов, по словам мужчины, Веронику «словно подменили» — она пропала на целую неделю.Жизнь после подписания и раскрытие подробностейОставшемуся одному работающему мужчине пришлось нанять няню. Когда возлюбленная вернулась, отношения продолжили портиться. Кроме того, Виктор недоумевал, почему фамилия двойняшек, как выяснилось, не мамина. Позже он узнал: девочек ранее удочерял некий мужчина — именно удочерял, а не признавал отцовство.Виктор отметил, что тот мужчина оказался «умнее» в этом плане и смог позже отказаться от обязательств. Сам Виктор начал консультироваться с юристами и понял, насколько непростая сложилась ситуация. К тому моменту Вероника, по его словам, уже говорила с ним через угрозы и даже направляла на него «парней деревенских». Отношения завершились крахом, хотя женщина уже ждала от него ребёнка. Она родила, но через некоторое время Виктор выпроводил их. Малыша он уговаривал оставить, но получил отказ. Позже мужчина узнал, что бывшая сожительница нередко срывалась на его детях.Манипуляции и борьба за сынаПосле расставания, по словам мужчины, бывшая сожительница пыталась манипулировать: приезжала к нему на работу и домой, чуть ли не выкидывала общего ребёнка из машины и говорила, чтобы забирал сына, но тут же увозила его обратно. С августа 2026 года мальчик уже живёт с отцом — благодаря подразделению по делам несовершеннолетних МВД и органам опеки ребёнок оказался у Виктора.Судебные разбирательства и позиция сторонВиктор уверен: даже если он докажет, что двойняшки не являются ему родными, механизм отказа не сработает, ведь он признал детей добровольно. Специалисты на консультациях пояснили ему, что в таких случаях суды нередко встают на сторону несовершеннолетних. Разбирательства всё же были. На первом заседании, по словам томича, Вероника отказалась подтверждать, что он не является биологическим отцом её дочерей. При этом Виктору рассказали, что настоящий папа тоже присылает деньги на содержание девочек.Новый иск и планы на будущееМужчина сообщил, что борьба продолжается. Он подал иск, чтобы лишить бывшую сожительницу родительских прав и забрать себе двойняшек, которые на него оформлены. Виктор хочет сделать это, чтобы «избавить их от такой матери и подарить нормальное детство». По его данным, сейчас Вероника состоит на учёте в наркодиспансере. Он добавил, что ситуация тяжелее, чем кажется, а решение вопроса ожидается в течение полугода.Несколько лет назад сибиряк снова женился. Екатерина родила ему четвёртого ребёнка. Сейчас семья воспитывает четверых детей и живёт в двухкомнатной квартире, где, по словам Виктора, совсем не тесно. Жена пока не работает, а сам он трудится в металлообрабатывающем цехе.Виктор рассказал, что они с женой «оба крутятся и крутятся, чтобы справляться с бытом». Он отметил, что даёт интервью, а сам в это время забирает ребёнка из садика. Мужчина не исключил, что в будущем в семье появится ещё один сын или дочь — но это будет зависеть от того, какие возможности преподнесёт жизнь.*Имя изменено.