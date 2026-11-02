Жители Ульяновска назвали наиболее предпочтительный месяц для отпуска

Общество 02.11.2026 12:43

Согласно опросу SuperJob, самым популярным месяцем для отпуска у жителей Ульяновска стал июль (26%). Далее следуют август (19%) и сентябрь (18%), реже всего выбирают март (менее 1%).Предпочтения различаются: женщины чаще выбирают июль и май, мужчины — август и июнь. Респонденты 35–45 лет отдают предпочтение июню (15%) и июлю (31%), старше 45 лет — августу (26%) и сентябрю (22%). Горожане с доходом до 100 тыс. рублей чаще рассматривают май (15%) и июль (30%), с более высоким доходом — сентябрь (20%); среди жителей с доходом 100–150 тыс. рублей выше доля выбирающих декабрь (6%).Главный критерий при планировании отпуска — хорошая погода (27%). На втором месте — семейные обстоятельства (22%), затем личные предпочтения (13%). Каждый десятый ориентируется на загруженность на работе и лояльность руководства, 8% — на накопления. Остальные учитывают цены и доступность билетов, накопившиеся дела (по 4%) либо усталость и риск выгорания (1%).Отмечается, что в 2027 году отпускные будут максимальными в июле, августе и сентябре.