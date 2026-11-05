Жительница Ульяновска похитила служебный смартфон в магазине за 54000 рублей

Происшествия 05.11.2026 10:57

В Ульяновске сотрудник торговой точки на улице Гагарина обратился в дежурную часть полиции с заявлением о пропаже рабочего смартфона стоимостью 54 тысячи рублей. Информацию об этом предоставили в региональном УМВД.Правоохранительные органы установили личность подозреваемой — ею оказалась 48-летняя местная жительница, ранее уже имевшая судимость. По данным полиции, женщина вошла в магазин под видом обычной покупательницы. Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлёкся и перестал контролировать торговый зал, она забрала с витрины оставленный без присмотра служебный телефон и незаметно покинула помещение. Сама задержанная пояснила, что впоследствии потеряла похищенный гаджет.По факту кражи в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.