Жителя Татарстана осудили за пьяное ДТП с пострадавшей в Чердаклах

ДТП 06.11.2026 12:04

Старший помощник прокурора Чердаклинского района поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении жителя соседнего региона, признанного виновным в нарушении ПДД, повлекшем травмирование человека.Установлено, что 23 ноября 2024 года 40-летний житель Республики Татарстан, управляя в состоянии наркотического опьянения автомобилем «Чанган», на улице Советской в рабочем посёлке Чердаклы совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по правилам. Пострадавшая получила травмы и долгое время провела в больнице, сообщает прокуратура Ульяновской области.Суд приговорил нарушителя к одному году и десяти месяцам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства и лишил права управлять транспортными средствами на два года и четыре месяца. В возмещение морального вреда с осужденного взыскано 700 тысяч рублей, для чего сохранен арест на его автомобиль. Приговор вступил в законную силу.