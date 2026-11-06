Жителя Ульяновска отправили на три года в колонию за уклонение от надзора

Происшествия 06.11.2026 08:21

Засвияжский районный суд Ульяновска вынес обвинительный приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в уклонении от административного надзора.Ранее мужчина отбывал наказание за грабежи. Освободившись из колонии, он проигнорировал установленные судом ограничения: покинул Ульяновск, переехал в Московскую область, однако на профилактический учёт в территориальный орган внутренних дел по новому месту жительства так и не встал.Суд назначил нарушителю наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.